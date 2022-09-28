Иран предложил поставлять в Россию свои автомобили

Заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов рассказал журналистам, что иранские автопроизводители проявляют интерес к российскому рынку

Фото: Пресс-служба IKCO Пресс-служба IKCO

"Компании проявили интерес. Соответственно, мы готовы и открыты к сотрудничеству с компаниями. Поэтому по мере конкретизации их предложений и идей мы также, конечно же, будем их рассматривать", - отметил он.

Ранее стало известно, что компании Iran Khodro и SAIPA планируют поставлять свои машины в Россию.

Оба иранских автопроизводителя презентовали на недавней выставке в Москве свои новинки. Iran Khodro представил модель Tara, построенную на базе Peugeot 301. Размерами она чуть больше Kia Rio и Hyundai Solaris. Под капотом 1,6-литровый мотор мощностью 113 лошадиных сил. Коробка - шестиступенчатый автомат, максимальная скорость - 190 километров в час.

SAIPA показала модель Shahin, в основе которой старая платформа японской Toyota. У нее 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 110 лошадиных сил и две трансмиссии на выбор: пятиступенчатая МКПП или вариатор.