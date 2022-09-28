Skoda готовится презентовать новый кроссовер Kamiq

В настоящее время, Skoda активно обновляет всю модельную линейку. Кроме грядущего Superb, в Сеть просочились снимки кроссовера Skoda Kamiq 2023. Автомобиль частично прикрыт камуфляжной пленкой. Если быть точнее, то его передняя и задняя части, где и произошли внешние изменения. Чешский автопроизводитель пока не раскрывает дату премьеры обновленного SUV.

Фото: Inc-News Inc-News

На фото можно заметить передний бампер иной архитектуры, который получил более выраженные «скулы», а также иные воздухозаборники. Двухъярусная головная оптика осталась прежней. При этом, не стоит исключать, что рестайлинг не принесет ей никаких реформ. Рельеф боковой поверхности кузова оставили прежним. Корма приобрела иные очертания, и, вероятно, получит измененную графику задних фонарей.

Салон Skoda Kamiq пока не рассекречен. Не исключено, что на приборной панели появится, увеличенный в размерах, дисплей мультимедийного комплекса, а в арсенал добавятся несколько новых опций.