Россиянин требует закрыть завод Toyota из-за дефектного Lexus ES

Издание 78.ру сообщило, что в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело, в котором местный житель потребовал арестовать имущество российского представительства компании Toyota. Подобное решение истец принял, чтобы защитить свои потребительские права. Все дело в том, что около года назад мужчина обнаружил проблему в своем Lexus ES 350. При этом сотрудники компании все это время заявляют, что проблема отсутствует.

Фото: © Lexus © Lexus

Около года назад владелец Lexus ES 350 обнаружил протечку в люке на крыше автомобиля. Во время дождя капли постоянно проникали в салон из-за недостаточной герметичности. Экспертиза подтвердила наличие заводского дефекта, однако в компании заявили, что проблема отсутствует.

Собственник «Лексуса» обратился в суд с требованием ликвидировать автозавод Toyota, расположенный в Шушарах. Кроме того, истец собирается ликвидировать российское представительство японской марки.