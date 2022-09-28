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28 минут назад

Новости автомира: россиянин требует закрыть завод Toyota из-за дефектного Lexus ES

Motor.ru

Издание 78.ру сообщило, что в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело, в котором местный житель потребовал арестовать имущество российского представительства компании Toyota. Подобное решение истец принял, чтобы защитить свои потребительские права. Все дело в том, что около года назад мужчина обнаружил проблему в своем Lexus ES 350. При этом сотрудники компании все это время заявляют, что проблема отсутствует.

Россиянин требует закрыть завод Toyota из-за дефектного Lexus ES
Фото: © Lexus© Lexus

Около года назад владелец Lexus ES 350 обнаружил протечку в люке на крыше автомобиля. Во время дождя капли постоянно проникали в салон из-за недостаточной герметичности. Экспертиза подтвердила наличие заводского дефекта, однако в компании заявили, что проблема отсутствует.

Собственник «Лексуса» обратился в суд с требованием ликвидировать автозавод Toyota, расположенный в Шушарах. Кроме того, истец собирается ликвидировать российское представительство японской марки.

При этом Toyota сама не планирует оставаться в России и, вероятнее всего, закроет свой завод в Санкт-Петербурге еще до того, как иск недовольного клиента начнут рассматривать. Японский автопроизводитель уже подтвердил, что после шести месяцев простоя в компании не видят вариантов для возобновления производства.

Автоновости,Lexus ES,Lexus,Toyota,
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