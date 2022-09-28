Polestar выпустит первый в своей истории электрический кроссовер

Компания Polestar готовится к премьере своего первого электрического кроссовера. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Мероприятие состоится 12 октября.

Фото: Polestar Polestar

Автомобиль получит название Polestar 3. Машина будет представлять собой пятиместный кроссовер с ярким привлекательным дизайном. Он будет построен на новой электрической платформе и получит самое современное оборудование.