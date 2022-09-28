Polestar выпустит первый в своей истории электрический кроссовер

Компания Polestar готовится к премьере своего первого электрического кроссовера. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Мероприятие состоится 12 октября.
Автомобиль получит название Polestar 3. Машина будет представлять собой пятиместный кроссовер с ярким привлекательным дизайном. Он будет построен на новой электрической платформе и получит самое современное оборудование.
По данным компании, электрокроссовер получит двухмоторную силовую установку. В базовое оснащение войдут адаптивная пневмоподвеска и активные амортизаторы, позволяющие автомобилю максимально адаптироваться к текущим дорожным условиям. Кроме того, появится версия Performance Pack с 517-сильным электромотором.