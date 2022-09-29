Гибридный Bentley Bentayga получил две новые версии

Компания Bentley представила две новые версии гибридной Bentayga — спортивную Bentayga S и комфортную Bentayga Azure. Обе получили модернизированную силовую установку и особое оснащение. Например, на Bentayga S стоят более жесткие амортизаторы и перекалибрована система стабилизации, а у Bentayga Azure уже «в базе» есть комфортные передние кресла и пакет электронных ассистентов Touring Specification.

Фото: © Bentley © Bentley

Спортивная Bentayga S и комфортная Bentayga Azure стали доступны с гибридной силовой установкой. В её основе — прежняя «битурбошестерка» 3.0, но электрическая надстройка полностью новая. Так, емкость батареи выросла до 18 киловатт-часов (было 17,3 кВт•ч), а мощность электромотора — до 136 сил и 400 Нм. Суммарная отдача — 462 лошадиные силы (700 Нм) вместо 450, что сократило время разгона до ста на 0,2 секунды — до 5,3.

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Кроссовер Bentayga S Hybrid способен проехать на электротяге больше 40 километров и разогнаться до 254 километров в час. По аналогии с обычной Bentayga S V8, здесь немного зажаты амортизаторы и перекалибрована система стабилизации в режиме Sport, плюс звук двигателя в салоне звучит более насыщенно благодаря аудиосистеме, причем звучание настраивается отдельно для передних и задних пассажиров.

Bentley

Штатно кроссоверы с приставкой «S» оснащены антихром-пакетом Blackline, куда также входят 22-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты. Другие обязательные атрибуты — спойлер от версии Speed, тонированные фонари и овальные патрубки выпускной системы. Для отделки салона используется микрофибра Dinamica и, конечно же, натуральная кожа.

Машины серии Azure выступают противоположностью «эскам». Стандартно они оборудованы комфортными передними сиденьями с 22 регулировками, подогревом и вентиляций. Кроме того, кроссоверы идут с пакетом электронных ассистентов Touring Specification и предлагают выбор из 15 вариантов оформления салона. Покупателям Bentayga Azure Hybrid не придется доплачивать за фоновую подсветку, двухцветный руль с подогревом и 22-дюймовые колеса.