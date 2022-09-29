Lamborghini представила преемника Urus

Компания Lamborghini представила преемника модели Urus — Urus S. По сути, это легкий рестайлинг, причем двигатель на новых кроссоверах перекалиброван по образу экстремального Urus Performante (агрегат теперь выдает 666 лошадиных сил). «Эскам» достались новые бамперы, защитная пластина спереди и расширенный перечень опций. В него вошли новые варианты отделки и декора салона, а также колеса. Таким образом, в гамме теперь останутся только Urus S и Urus Performante.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Новый Lamborghini Urus S во многом повторяет экстремальный Urus Performante. Битурбодвигатель V8 4.0 здесь выдает те же инфернальные 666 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, хотя в динамике разгона до ста «эска» слегка уступает: 3,5 секунды против 3,3 у Performante. При этом «максималка» и вовсе осталась на уровне обычного Urus — 305 километров в час.

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Калибровки силового агрегата на Urus S аналогичны Performante, но выпускная система настроена иначе. Плавность хода и режимы работы мехатроники регулируются переключателем Tamburo. Профилей семь: Strada (дорога), Sport, Corsa (гонка), Sabbia (песок), Terra (грунт) и Neve (снег) плюс индивидуальный Ego. В этом плане Urus S ничем не отличается от прежнего Urus.

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Зато кроссовер немного изменился внешне. Он получил новые бамперы, а защитная пластина из крашеной нержавейки и новый углепластиковый капот с вентиляционными прорезями стали стандартным оснащением. Также пересмотрена форма выхлопных патрубков, добавлены новые опциональные колеса, расширен перечень цветовых комбинаций салона и внутреннего декора.

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В оснащение кроссовера включена «облачная» навигация и дистанционная автоматическая парковка через фирменное приложение Lamborghini Unica. Кроме того, заявлена более тесная интеграция бортовой медиасистемы со смарт-часами.