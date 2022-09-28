Брошенные на границе машины предложили отдавать семьям мобилизованных

При попытке пересечь границу России с Грузией многие автовладельцы вынужденно продают свои транспортные средства. Вместе с машинами покидающие страну граждане оставляют покупателям места в очереди до пропускного пункта. При этом россияне готовы расстаться как с бюджетными Kia и Hyundai, так и с BMW и Mercedes-Benz. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отдавать брошенные автомобили нуждающимся семьям.

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Депутат считает, что автомобили, которые после объявления частичной мобилизации бросили выехавшие из страны россияне, необходимо передать семьям граждан, отправившихся в зону специальной военной операции. По его словам, «так будет правильно». При этом чиновника беспокоит количество транспортных средств, оставленных возле границы.

Кроме того, Володин сообщил, что государство составляет список людей, покинувших страну. Он предложил обсудить возможную передачу брошенных на границах автомобилей семьям участников спецоперации.