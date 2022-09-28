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10 минут назад

Новости автомира: Брошенные на границе машины хотят отдавать семьям мобилизованных россиян

Motor.ru

При попытке пересечь границу России с Грузией многие автовладельцы вынужденно продают свои транспортные средства. Вместе с машинами покидающие страну граждане оставляют покупателям места в очереди до пропускного пункта. При этом россияне готовы расстаться как с бюджетными Kia и Hyundai, так и с BMW и Mercedes-Benz. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отдавать брошенные автомобили нуждающимся семьям.

Брошенные на границе машины предложили отдавать семьям мобилизованных
Фото: motor.rumotor.ru

Депутат считает, что автомобили, которые после объявления частичной мобилизации бросили выехавшие из страны россияне, необходимо передать семьям граждан, отправившихся в зону специальной военной операции. По его словам, «так будет правильно». При этом чиновника беспокоит количество транспортных средств, оставленных возле границы.

На границе России и Грузии развернули пункт призыва

Кроме того, Володин сообщил, что государство составляет список людей, покинувших страну. Он предложил обсудить возможную передачу брошенных на границах автомобилей семьям участников спецоперации.

Накануне в России предложили ввести амнистию по штрафам за нарушения правил дорожного движения для граждан, попавших под частичную мобилизацию. По мнению авторов инициативы, у таких автовладельцев могут возникнуть проблемы с оплатой.

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