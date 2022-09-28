В России в августе выросло производство автомобилей

Производство легковых автомобилей в августе по отношению к июлю выросло на 27,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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При этом если смотреть в годовом выражении производство легковых автомобилей наоборот сократилось на 69%. В августе оно составило 24,7 тысячи штук. Всего с начала года было выпущено 325 тысяч машин.

Также в августе выросло производство грузовых автомобилей и автобусов массой до и свыше пяти тонн. Российские предприятия по отношению к июлю выпустили на 15%, 13,8% и 16,6% больше этих транспортных средств. Всего с января по август производство грузовых автомобилей составило 91,7 тысячу штук, автобусов массой до пяти тонн — 7,4 тысячи, автобусов массой больше пяти тонн — 7,7 тысяч.