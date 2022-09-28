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51 минуту назад

Новости автомира: Россия готова к сотрудничеству с иранскими автогигантами

Илья Родин

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов заявил, что автопроизводители Ирана проявляют интерес к российскому рынку. В РФ, в свою очередь, готовы к сотрудничеству с иранскими компаниями. Об этом пишет «Российская газета».

Россия готова к сотрудничеству с иранскими автогигантами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компании проявили интерес. Соответственно, мы готовы и открыты к сотрудничеству [с ними]», - пояснил Каримов.

Он уточнил, что все предложения и идеи от иранских автогигантов будут рассмотрены.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на российском рынке могут появиться иранские электромобили. Объем поставок по мере наращивания производства может доходить до 100 тыс. машин в год.

Автоновости,Альберт Каримов,Минпромторг,
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