Россия готова к сотрудничеству с иранскими автогигантами

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов заявил, что автопроизводители Ирана проявляют интерес к российскому рынку. В РФ, в свою очередь, готовы к сотрудничеству с иранскими компаниями. Об этом пишет «Российская газета».
«Компании проявили интерес. Соответственно, мы готовы и открыты к сотрудничеству [с ними]», - пояснил Каримов.
Он уточнил, что все предложения и идеи от иранских автогигантов будут рассмотрены.
Ранее сообщалось, что в 2023 году на российском рынке могут появиться иранские электромобили. Объем поставок по мере наращивания производства может доходить до 100 тыс. машин в год.