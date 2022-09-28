Россия готова к сотрудничеству с иранскими автогигантами

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов заявил, что автопроизводители Ирана проявляют интерес к российскому рынку. В РФ, в свою очередь, готовы к сотрудничеству с иранскими компаниями. Об этом пишет «Российская газета».

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«Компании проявили интерес. Соответственно, мы готовы и открыты к сотрудничеству [с ними]», - пояснил Каримов.

Он уточнил, что все предложения и идеи от иранских автогигантов будут рассмотрены.