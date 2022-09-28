Состоялся запуск производства российских электромобилей Evolute

«В текущих условиях после ухода ряда иностранных производителей российский автопром проходит фактически полную перезагрузку. Сегодня перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций и расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам, с государственной поддержкой. Сегодня сделан еще один шаг в этом направлении: к программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute, на которые - как в дальнейшем и на другие электромобили, произведенные в РФ - будет действовать повышенная скидка – 35% от стоимости», – сообщил вице-премьер – главы Минпромторга РФ Денис Мантуров.