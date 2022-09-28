Состоялся запуск производства российских электромобилей Evolute

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области состоялся запуск серийного производства электромобилей Evolute. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что произведённые электромобили Evolute будут включены в программу льготного автокредитования.
«В текущих условиях после ухода ряда иностранных производителей российский автопром проходит фактически полную перезагрузку. Сегодня перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций и расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам, с государственной поддержкой. Сегодня сделан еще один шаг в этом направлении: к программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute, на которые - как в дальнейшем и на другие электромобили, произведенные в РФ - будет действовать повышенная скидка – 35% от стоимости», – сообщил вице-премьер – главы Минпромторга РФ Денис Мантуров.
С учётом программы субсидий в размере 925 тысяч рублей стоимость модели составит 2,065 млн рублей. Приобретение электромобиля без субсидии обойдётся в 2,990 млн рублей.
Ожидается, что в линейке Evolute до конца года появится ещё две модели: кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. Без учёта субсидирования стоимость этих моделей составит 3,49 млн рублей. В следующим году планируется запуск производства ещё одной модели – кросс-купе I-Jet.
Ранее руководитель специальных проектов Evolute Василий Чеботарев рассказал о будущем электротранспорта в России.