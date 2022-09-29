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22 минуты назад

Иран предложил АвтоВАЗу запустить совместное производство автомобилей

Lenta.ru

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш предложил российскому АвтоВАЗу заключить соглашение о совместном производстве автомобилей. Его слова цитирует РИА Новости.

Иран сделал предложение АвтоВАЗу
Фото:  Артем Геодакян / ТАСС Артем Геодакян / ТАСС

«Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом», — пояснил Манеш.

Представитель автомобильной промышленности подчеркнул, что страны должны воспользоваться возможностью и составить долгосрочный план, «чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах».

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Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси увидел в развитии отношений с Россией и Китаем шанс нейтрализовать санкции США. Также он заявил о готовности Тегерана продлевать соглашения и контракты с Москвой в разных сферах. Действующие соглашения касаются областей обороны, экономики, космонавтики и технологий, уточнил Раиси.

Автоновости,Автоваз,
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