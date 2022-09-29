Камеры выявили в Москве более 607 тысяч «телефонистов» за рулем

В Москве за 8 месяцев этого года выявлено 607 673 случая использования водителями телефонов за рулем. При этом абсолютное большинство таких случаев выявлено с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме. А именно 607 075 нарушений, сообщает столичная Госавтоинспекция.
В ведомстве напомнили, что отвлекаясь на общение по телефону, водитель превращает свою машину в смертельно опасное оружие. При этом разговор по сотовому телефону или набор сообщения становится главной задачей, а управление автомобилем - второстепенной. Также напомнили и об ответственности использования телефона за рулем: по статье 12.36.1. Кодекса об административных правонарушениях за это грозит штраф 1,5 тысячи рублей.
Камеры, которые выявляют использование телефона за рулем, появились сравнительно недавно. Одновременно с ними появились и камеры, которые выявляют непристегнутых водителей, а также их пассажиров.
Однако новые технические средства оказались с подвохом. Довольно часто водителей привлекают за пачку сигарет в руке или за то, что он почесал ухо, проезжая под камерой. Есть проблемы с камерами, которые выявляют непристегнутых. Тем не менее все это работает на дорогах. При этом фотовидеофиксацию не застрахованных по ОСАГО автомобилей ввести до сих пор не получается. Хотя автовладельцы таких машин создают серьезные проблемы для ни в чем не повинных автомобилистов, в которых они врезались на дороге.