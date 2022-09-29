Камеры выявили в Москве более 607 тысяч «телефонистов» за рулем

В Москве за 8 месяцев этого года выявлено 607 673 случая использования водителями телефонов за рулем. При этом абсолютное большинство таких случаев выявлено с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме. А именно 607 075 нарушений, сообщает столичная Госавтоинспекция.

В ведомстве напомнили, что отвлекаясь на общение по телефону, водитель превращает свою машину в смертельно опасное оружие. При этом разговор по сотовому телефону или набор сообщения становится главной задачей, а управление автомобилем - второстепенной. Также напомнили и об ответственности использования телефона за рулем: по статье 12.36.1. Кодекса об административных правонарушениях за это грозит штраф 1,5 тысячи рублей.

Камеры, которые выявляют использование телефона за рулем, появились сравнительно недавно. Одновременно с ними появились и камеры, которые выявляют непристегнутых водителей, а также их пассажиров.