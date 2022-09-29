Geely начала производство нового Atlas

Представители фирмы Geely объявили, что компания приступила к производству кросса Boyue L. Речь ведётся о следующей генерации Boyue. Эта модель на внешних авторынках известна под именем Atlas.

Фото: Car.ru Car.ru

На китайском рынке новинку начнут реализовывать до конца этого года. Сборку транспортного средства осуществляют в стенах автозавода бренда Geely на территории Нинбо. Предприятие в восточной части КНР функционирует относительно недолго, с 2014 года.

Однако перед тем, как запустить производство Boyue L, руководство фирмы провело работы в вопросе масштабной модернизации автотранспорта. Она обошлась автобренду приблизительно в 14 000 000 долл.

В рамках перехода к модульной платформе CMA (прежняя версия базировалась на архитектуре Geely собственного производства), кросс получил большие габариты: 4,670х1,900х1,705 м. Размер колёсной базы составляет 2,777 м. В данном случае автомобиль на 126 мм стал длинней Atlas Pro.

Для экстерьера предусмотрена новая стилистика бренда. Её представители вместе с футуристичной концептуальной версией Vision Starburst ещё в прошлом году. В глаза бросается «клыкастая» оптика с «квадратными» колёсными арками. Для интерьера предложили крупный «планшет» современного мультимедийного комплекса. Система может поддерживать 5G вместе с обновлениями «по воздуху».

Вначале Boyue L будут предлагать с турбированной полуторалитровой «четвёркой» на 180 «лошадей» (290 Нм), а также двухлитровым силовым агрегатом на 218 «лошадей» (325 Нм). Обе данных установки функционируют РКПП и переднеприводная установка.