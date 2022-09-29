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2 часа назад

Новости автомира: марка Isuzu опровергла слух о прекращении производства в России

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что предприятие Isuzu в Ульяновске хоть и находится в простое, однако сотрудники продолжают получать выплаты. Об этом рассказали Известиям в компании.

Марка Isuzu опровергла слух о прекращении производства в России
Фото: Isuzu Isuzu

Как отметил автопроизводитель, из-за логистических трудностей и частичного запрета экспорта из Японии поставки комплектующих были приостановлены в марте. При этом завод за этот период произвел более 1 тысячи шасси. Кроме того, дилеры Isuzu продолжают оказывать поддержку и обслуживание клиентов. Менеджмент следит за обстановкой и прикладывает все возможные усилия для сохранения бизнеса на рынке РФ.

«Сейчас сборочное предприятие находится в вынужденном простое, а сотрудники завода получают выплаты в соответствии с трудовым законодательством. Тем не менее на складе дистрибутора на данный момент имеются собранные шасси и полнокомплектные автомобили, готовые к отгрузке и продаже как дилерам, так и конечным клиентам», — рассказали в компании.

Напомним, буквально позавчера в СМИ появилась информация, что Isuzu Motors рассматривает возможность прекращения производства автомобилей в Ульяновске.

Автоновости,Isuzu,
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