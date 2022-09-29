Марка Isuzu опровергла слух о прекращении производства в России

Стало известно о том, что предприятие Isuzu в Ульяновске хоть и находится в простое, однако сотрудники продолжают получать выплаты. Об этом рассказали Известиям в компании.

Как отметил автопроизводитель, из-за логистических трудностей и частичного запрета экспорта из Японии поставки комплектующих были приостановлены в марте. При этом завод за этот период произвел более 1 тысячи шасси. Кроме того, дилеры Isuzu продолжают оказывать поддержку и обслуживание клиентов. Менеджмент следит за обстановкой и прикладывает все возможные усилия для сохранения бизнеса на рынке РФ.