Марка Isuzu опровергла слух о прекращении производства в России

Стало известно о том, что предприятие Isuzu в Ульяновске хоть и находится в простое, однако сотрудники продолжают получать выплаты. Об этом рассказали Известиям в компании.
Как отметил автопроизводитель, из-за логистических трудностей и частичного запрета экспорта из Японии поставки комплектующих были приостановлены в марте. При этом завод за этот период произвел более 1 тысячи шасси. Кроме того, дилеры Isuzu продолжают оказывать поддержку и обслуживание клиентов. Менеджмент следит за обстановкой и прикладывает все возможные усилия для сохранения бизнеса на рынке РФ.
«Сейчас сборочное предприятие находится в вынужденном простое, а сотрудники завода получают выплаты в соответствии с трудовым законодательством. Тем не менее на складе дистрибутора на данный момент имеются собранные шасси и полнокомплектные автомобили, готовые к отгрузке и продаже как дилерам, так и конечным клиентам», — рассказали в компании.
Напомним, буквально позавчера в СМИ появилась информация, что Isuzu Motors рассматривает возможность прекращения производства автомобилей в Ульяновске.