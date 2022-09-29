Внедорожник Tank 700 официально представят в ноябре

Китайская компания Tank в ноябре представит модель внедорожника с индексом 700. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

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Новинку покажут на автосалоне в Гуанчжоу. Tank 700 будет построен на платформе модели с индексом 500. В силу унификации, кроссовер оснастят теми же силовыми агрегатами, что и младшую модель. Автомобиль получит гибридную силовую установку, состоящую из двухлитрового бензинового силового агрегата, электромотора и автоматической коробки передач. Отдача системы составит 420 л.с.

Кроме того, Tank 700 предложат в Китае с трехлитровым бензиновым мотором, который работает вместе с 48-вольтовым стартером-генератором и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность двигателя составит 354 л.с.