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1 час назад

Новости автомира: внедорожник Tank 700 официально представят в Китае в ноябре 2022 года

Газета.Ru

Китайская компания Tank в ноябре представит модель внедорожника с индексом 700. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Внедорожник Tank 700 официально представят в ноябре
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Новинку покажут на автосалоне в Гуанчжоу. Tank 700 будет построен на платформе модели с индексом 500. В силу унификации, кроссовер оснастят теми же силовыми агрегатами, что и младшую модель. Автомобиль получит гибридную силовую установку, состоящую из двухлитрового бензинового силового агрегата, электромотора и автоматической коробки передач. Отдача системы составит 420 л.с.

Кроме того, Tank 700 предложат в Китае с трехлитровым бензиновым мотором, который работает вместе с 48-вольтовым стартером-генератором и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность двигателя составит 354 л.с.

Цена на Tank 700 в Китае будет стартовать с отметки в 400 тыс. юаней, что эквивалентно 3,3 млн рублей.

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