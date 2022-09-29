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2 часа назад

Новости автомира: Иран и «АвтоВАЗ» займутся совместным производством машин

Лера Букина

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил о намерении Исламской Республики сотрудничать с российской стороной. Речь идет о заключении договора с компанией «АвтоВАЗ», который предполагает совместное производство автомобилей, передает РИА Новости.

Иран сделал предложение АвтоВАЗу
Фото: ТАССТАСС

«Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — подчеркнул он.

Манеш отметил, что двум государствам удалось сблизиться друг с другом так сильно впервые.

Ранее замглавы Минпромторга Альберт Каримов заявил, что российским авторынком стали интересоваться автоконцерны Ирана.

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Сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» ранее проинформировало о том, что «АвтоВАЗ» займется организацией трех новых проектов, реализация которых предполагает выпуск новых автомобилей или доработку существующих. Среди таких проектов - «Автомобили на альтернативных источниках энергии». Программу решили посвятить электрическому Lada e-Largus.

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