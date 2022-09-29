Иран сделал предложение АвтоВАЗу

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш сообщил о намерении Исламской Республики сотрудничать с российской стороной. Речь идет о заключении договора с компанией «АвтоВАЗ», который предполагает совместное производство автомобилей, передает РИА Новости.
«Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — подчеркнул он.
Манеш отметил, что двум государствам удалось сблизиться друг с другом так сильно впервые.
Ранее замглавы Минпромторга Альберт Каримов заявил, что российским авторынком стали интересоваться автоконцерны Ирана.
Сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» ранее проинформировало о том, что «АвтоВАЗ» займется организацией трех новых проектов, реализация которых предполагает выпуск новых автомобилей или доработку существующих. Среди таких проектов - «Автомобили на альтернативных источниках энергии». Программу решили посвятить электрическому Lada e-Largus.