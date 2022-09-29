Haval анонсировал семь новинок на ближайший год

Марка Haval в рамках старта приёма заказов на гибридный кроссовер H6 PHEV поделилась планами на будущее. Их реализация начнётся с конца 2022 года.

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Обещано семь новинок, часть из которых нам известна. В четвёртом квартале 2022 года должны выйти PHEV-версии Haval Monster и H-Dog. Ещё два гибрида Haval планирует вывести в первом квартале 2023 года, во втором квартале модельный ряд пополнится ещё двумя моделями, а в третьем к большой семье Haval присоединится ещё один кроссовер.

До 2025 года Haval планирует инвестировать в исследования и разработки автомобилей на новой энергии около 100 млрд юаней. Основная ставка будет делаться на представленную в конце 2020 года гибридную трансмиссию, электрический привод и топливные элементы (водородомобили).

L.E.M.O.N. DHT представляет собой последовательно-параллельный гибрид. Самый простой вариант - без подключения к розетке, но в таком случае привод автомобиля может быть только передним. Двигатель - полуторалитровая "турбочетвёрка" мощностью 102 или 156 л.с., пару которой может составить один из электрических модулей на 136 или 177 л.с. Совокупная мощность составляет от 190 до 245 л.с.

Подзаряжаемый гибрид с установленной под полом салона батареей может быть как передне-, так и полноприводным. ДВС те же, но мощность электромоторов увеличена, поэтому в топовом варианте мощность системы может доходить до 435 л.с.