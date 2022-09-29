Спрос на автомобили в РФ упал на треть на фоне мобилизации

Спрос на автомобили в России с момента объявления частичной мобилизации упал на 30%. Об этом со ссылкой на данные экспертов классифайда «Дром.ру» пишет «Газета.Ru».

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тыс. человек.

Аналитики отметили, как правило, осенью на автомобильном рынке в России наблюдается оживление, однако «сейчас заметно просел интерес к покупкам машин».

«Мобилизация поставила на паузу или отменила планы автолюбителей. В перспективе возможен рост числа машин, выставленных на продажу, тогда при снижающемся спросе цены на авто могут пойти вниз», - считает эксперт «Дрома» Сергей Лагурев.

По состоянию на 29 сентября средняя стоимость подержанного автомобиля, выставленного на продажу, составляет 967 тыс. рублей, пишет издание.