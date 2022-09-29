В сети показали LADA Granta 2024 года

В Сети показали фотографии обновленной LADA Granta, которая будет представлена в 2024 году.

Фото: Car.ru Car.ru

Машина отличается улучшенным внешним видом. Так, экстерьер от прежней модификации рознится за счет доработанного переднего бампера, увеличенных фар головной оптики и измененной решетки радиатора. Однако, традиционный стиль отечественной марки при создании этого автомобиля явно соблюдали, поэтому классические Х-образные буквы по сторонам хорошо заметны.

Волжский автоконцерн из Тольятти собирается предложить российским автолюбителям новый клан моделей B-класса, который будет сконструирован на французской модульной архитектуре CMF-B. В салоне будет использован тканевый материал отделки, а также жесткий пластик.

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Несмотря на изменения, шумоизоляция продолжает оставлять лучшего, поэтому в машине во время движения на больших скоростях, очень шумно. Особенностью этого легкового автомобиля становится увеличенное багажное отделение, при необходимости задние сиденья можно складывать, существенно увеличивая объем багажника для транспортировки крупногабаритных грузов.

Под капотом будет установлен 1,0 литровый мотор, мощностью 65 и 90 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Привод может быть только передним. Разогнаться до 100 километров в час можно за 12,6 секунды, а максимальная скорость 180 километров в час.

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