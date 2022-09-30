Объемы производства автомобилей оказались ниже прогнозов Минпромторга

По данным Росстата, в последний месяц лета российские автозаводы произвели 24,7 тысячи легковых автомобилей. Это на 69 процентов меньше, чем в августе 2021 года, но на 27,3 процента больше, чем в июле нынешнего года. При этом Минпромторг прогнозировал падение в августе только на «60 с лишним процентов». Всего за первые восемь месяцев с конвейеров сошло 325 тысяч легковушек – на 64,6 процента меньше результата за аналогичный период прошлого года.

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По состоянию на сегодняшний день продолжают работу заводы по выпуску Lada в Тольятти, Haval в Тульской области, УАЗ в Ульяновске и Aurus в Елабуге. Все остальные автосборочные предприятия в стране находятся в простое уже около полугода. Более того, Toyota в сентябре объявила о закрытии своей сборочной площадки в Санкт-Петербурге, а Mazda ведет переговоры с «Соллерсом» о выходе из совместного предприятия во Владивостоке.

Что же касается объема производства грузовой техники, то, согласно Росстату, в августе он сократился на 2,6 процента, до 11,1 тысячи штук. При этом падение за восемь месяцев оказалось более значительным и составило 18,3 процента. Всего с начало года изготовлено 91,7 тысячи машин.

На объемы выпуска грузовиков в будущем может повлиять решение Isuzu о прекращении производства машин в Ульяновске. Однако пока оно не принято – на данный момент Isuzu «изучает различные варианты, исходя из ситуации на месте», заявили ранее в российском представительстве марки.