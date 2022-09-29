Москвичи начали экономить на новых машинах

Жители Москвы и других крупных городов стали значительно экономнее: в частности, они стали отказываться от покупки новых авто и больше тратить на ремонт старых. Об этом свидетельствуют результаты исследования, предоставленные "РГ" пресс-службой ГК "Автодом".

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"Уже сейчас средний срок эксплуатации автомобиля по сравнению с прошлым годом он увеличился на 4 месяца и составил 15 лет, - рассказал директор по сервису Роман Тиманков. - Многие владельцы отложили решение о продаже своих автомобилей и стали больше уделять внимания их техобслуживанию и ремонту".

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Чем старше авто, тем более серьезные затраты приходится нести владельцу. Но, по подсчетам водителей, они все равно не так сильно бьют по кошелькам, как покупка новых авто тех же марок. Тем более что москвичи не так уж и часто стали обращаться к официальным дилерам, чтобы сэкономить. Например, те, у кого машине от 3 до 6 лет, вдвое реже едут к "официалам" для замены тормозных колодок, чем любители со "свежим" авто.

При этом горожане-автомобилисты стали тщательнее подходить к ТО и стремятся провести в срок все положенные регламентные работы. Ведь, как подчеркнули собеседники "РГ", сложности с импортом новых автомобилей отразились и на рынке запчастей. Ограничения вынудили поставщиков комплектующих и запчастей усложнить логистические цепочки, что привело к увеличению срока доставки. Поэтому на все ремонтные работы москвичи стараются записаться заранее. Иначе можно надолго остаться без привычного средства передвижения. По данным собеседников "РГ", уже сейчас срок доставки автоматической коробки передач, двигателей внутреннего сгорания, генераторов, компрессоров, кузовных запчастей увеличился до трех месяцев.

"Параллельный импорт не способен в корне изменить ситуацию. Те объемы автозапчастей, которые сейчас поступают в Россию с помощью параллельного импорта, не отвечают потребностям рынка", - уверен Роман Тиманков.

Но какой бы стратегии не придерживался московский автолюбитель - менять или ремонтировать старое авто - без серьезных расходов все равно уже не обойтись. Стоимость автозапчастей весной текущего года выросла в среднем на 31 процент, а по отдельным позициям - вообще на 90. И в ближайшие месяцы они прибавят в цене до четверти стоимости.