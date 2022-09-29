BMW 7 серии получила новые двигатели

Компания BMW анонсировала новые модификации седана 7 серии поколения G70. В гамму добавлены дизельная версия 740d xDrive и два гибрида — 750e xDrive и M760e xDrive (топовый вариант выдает 571 лошадиную силу). Их производство начнется в ноябре, но к клиентам машины попадут не раньше весны следующего года. Самым дешевым из троицы оказался дизельный седан, самым дорогим — первый подключаемый гибрид BMW M.

В гамму BMW 7 серии добавлены три новые модификации: два гибрида и седан с дизелем 3.0, дополненным 48-вольтовой системой. Производство таких машин стартует в ноябре этого года, но поставки клиентам запланированы на весну 2023-го.

Цены уже известны: BMW 740d xDrive обойдется в 114 300 евро (6,4 млн рублей), за 750e xDrive попросят 123 500 (6,9 млн рублей), а за M760e xDrive — 144 000 (8 млн рублей).

BMW

BMW

BMW

Рядная дизельная «шестерка» 3.0 на BMW 740d xDrive получила новые стальные поршни и систему впрыска common-rail с давлением 2500 бар и электромагнитными форсунками, обеспечивающими до 12 впрысков топлива за рабочий такт. Встроенный в восьмидиапазонный автомат Steptronic электромотор помогает ДВС при ускорениях и обеспечивает комбинированную отдачу в 300 лошадиных сил и 670 Нм крутящего момента. С места до ста седан 740d xDrive разгоняется за 5,8 секунды.

Гибриды 750e xDrive и M760e xDrive оснащены бензиновой «шестеркой» 3.0, электромотором и тяговой батареей емкостью 18,7 киловатт-часа. Без запуска ДВС оба могут проехать 75—85 километров и по паспорту расходую 1,0—1,3 литра топлива.