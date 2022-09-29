На базе КамАЗа сделали новый пожарный автомобиль

Пресс-служба КамАЗа рассказала о новом пожарном автомобиле, созданном на шасси грузовика поколения К5.

Фото: КамАЗ КамАЗ

Двухосное шасси КамАЗ-63934 с современной кабиной К5 уже послужило базой для двух моделей пожарных машин — цистерны и лестницы. А новый автомобиль со сложным индексом АЦЛ-3,0-50-24 совмещает сразу две роли: это пожарная автолестница с цистерной.

С помощью машины можно подавать пену для тушения огня на высоту до 24 метров (примерно на уровень восьмого этажа жилого дома). Цистерна рассчитана на перевозку трёх тысяч литров воды, а насос имеет производительность 50 литров в секунду.

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Техника у шасси КамАЗ-63934 стандартная: турбодизель объёмом 6,7 литров и мощностью 310 л. с. (это Cummins ISB, но сейчас завод делает такие моторы без участия иностранного партнёра) в сочетании с девятиступенчатой автоматизированной коробкой передач.