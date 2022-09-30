Citroen представил электрический пикап с салоном из вторсырья

Компания Citroen представила электрический пикап Oli с вертикальным лобовым стеклом. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Фото: Citroen Citroen

Особенность концепта заключается в том, что внешние панели у машины взаимозаменяемы. Например расширители колесных арок и бамперы можно менять местами. Кроме того, у автомобиля вертикальное лобовое стекло, которое легче и дешевле в производстве, чем стандартные окна.

В салоне большинство деталей выполнены из переработанного пластика. Сиденья изготовлены с применением технологии трехмерной печати. В них используется на 80 процентов меньше деталей, чем в обычных креслах. По бокам передней панели расположены съемные динамики.