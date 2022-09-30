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19 минут назад

Citroen представил электрический пикап с салоном из вторсырья

Газета.Ruиещё 2

Компания Citroen представила электрический пикап Oli с вертикальным лобовым стеклом. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Citroen представил электрический пикап с салоном из вторсырья
Фото: CitroenCitroen

Особенность концепта заключается в том, что внешние панели у машины взаимозаменяемы. Например расширители колесных арок и бамперы можно менять местами. Кроме того, у автомобиля вертикальное лобовое стекло, которое легче и дешевле в производстве, чем стандартные окна.

В салоне большинство деталей выполнены из переработанного пластика. Сиденья изготовлены с применением технологии трехмерной печати. В них используется на 80 процентов меньше деталей, чем в обычных креслах. По бокам передней панели расположены съемные динамики.

Характеристики электродвигателя неизвестны, но в Citroen заявили, что максимальная скорость автомобиля составляет 110 км/час. Запас хода — 400 км. При помощью специального устройства, аккумулятор можно зарядить с 20 до 80% за 23 минуты.

Автоновости,Citroen,
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