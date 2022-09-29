Aurus и Tawazun ведут разработку дилерской сети в ОАЭ

Aurus совместно со своим эмиратским акционером Tawazun ведут разработку дилерской сети компании в ОАЭ. Об этом журналистам в кулуарах презентации Aurus Komendant сообщил гендиректор Aurus Николай Ходосевич. Также в силе остаются планы по запуску досборки автомобилей Aurus в ОАЭ, такая работа может быть налажена в 2024-2025 годах.
"У нас там (в ОАЭ - прим. ТАСС) достаточно плотно ведется работа с нашим акционером. У Aurus в акционерах есть компания Tawazun. Вместе с ними мы сейчас проводим встречи с дилерами, которые работают на их рынке в ОАЭ, Саудовской Аравии, и проводим с ними переговоры, чтобы они стали представителями Aurus, в том числе взяли бренд Aurus в свой портфель. Да, эта работа ведется. Мы планируем где-то до середины следующего года объявить предварительно, какие у нас есть с ними наработки", - сказал Ходосевич.
Он также добавил, что для реализации автомобилей в ОАЭ рассматривается и досборка автомобилей непосредственно в ОАЭ, при условии большого объема поставок авто в регион. "В какой-то момент времени, когда объем [поставок] достигает критического уровня, выходит целесообразным отправлять им набор деталей - компонентов, и они уже у себя осуществляют сборку. Но это будет, мы думаем, что перспектива где-то 2024-2025 года", - добавил он.