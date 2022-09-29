Aurus и Tawazun ведут разработку дилерской сети в ОАЭ

"У нас там (в ОАЭ - прим. ТАСС) достаточно плотно ведется работа с нашим акционером. У Aurus в акционерах есть компания Tawazun. Вместе с ними мы сейчас проводим встречи с дилерами, которые работают на их рынке в ОАЭ, Саудовской Аравии, и проводим с ними переговоры, чтобы они стали представителями Aurus, в том числе взяли бренд Aurus в свой портфель. Да, эта работа ведется. Мы планируем где-то до середины следующего года объявить предварительно, какие у нас есть с ними наработки", - сказал Ходосевич.