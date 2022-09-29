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2 часа назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" отложил выпуск Duster

Елена Прошина

Проект по выпуску Renault Duster под маркой Lada «отложен в сторону» из-за договоренностей с французской компанией. Об этом в интервью журналу «За рулем» сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" отложил выпуск Duster
Фото: © Renault© Renault

По его словам, главными причинами такого решения стали трудности в выстраивании логистики производства автокомпонентов в короткий срок, юридические обязательства «АвтоВАЗа» и партнерские отношения с Renault.

«А договоренности таковы, что мы должны платить французской компании роялти — лицензионные платежи за каждый проданный Duster», — пояснил Соколов.

Он отметил, что «АвтоВАЗу» придется отчислять Renault 4% от общей продажной стоимости каждого автомобиля.

«Если машина продается за миллион, мы должны заплатить 40 тысяч рублей. Если цена машины два миллиона — то уже 80 тысяч рублей. В пересчете на общий объем производства — огромные деньги. Так что пока мы отложили проект по Duster в сторону», — сказал Соколов.

При этом проект по выпуску Largus продолжает находиться в работе, подчеркнул он. Первый прототип намерены сделать до конца 2022 года, а установочную партию собрать уже в 2023 году, заключил Соколов.

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