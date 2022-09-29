"АвтоВАЗ" отложил выпуск Duster

«Если машина продается за миллион, мы должны заплатить 40 тысяч рублей. Если цена машины два миллиона — то уже 80 тысяч рублей. В пересчете на общий объем производства — огромные деньги. Так что пока мы отложили проект по Duster в сторону», — сказал Соколов.