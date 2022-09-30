Создан электрокар по цене трех айфонов

Индийская компания Tata Motors разработала для домашнего рынка миниатюрный электрический хэтчбек под названием Tiago.ev. Для модели доступны несколько комплектаций и вариантов с разной емкостью батарей, начиная от 19,2 киловатт-часа. Минимальная стоимость новинки составила всего 10 370 долларов (около 570 000 рублей по текущему курсу). Примерно за такую цену в России можно приобрести три айфона последней модели.

Фото: © Tata © Tata

Базовая версия Tiago.ev под названием XE отличается наличие аккумулятора, емкость которого составляет всего 19,2 киловатт-часа. Несмотря на миниатюрные размеры батарея позволяет хэтчбеку проезжать на одном заряде до 255 километров.

Для тех, кому необходим больший запас хода, компания подготовила сразу несколько комплектаций электрокара с аккумулятором емкостью 24 киловатт-часа. Такие машины способны проехать без подзарядки до 315 километров. При этом пополнить батареи на сто километров пути можно всего за полчаса.

Аккумуляторы Tiago.ev питают синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, отдача которого составляет 74 лошадиные силы. По данным разработчиков, для разгона до 60 километров в час хэтчбеку требуется 5,7 секунды.

Минимальная стоимость индийского электрокара составила 10 370 долларов (около 570 000 рублей по текущему курсу). За более дальнобойную версию придется заплатить 14 499 долларов (около 830 000 рублей). Кроме того, автопроизводитель дает гарантию на силовую установку, которая составляет восемь лет или 160 000 километров пробега.