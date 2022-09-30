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43 минуты назад

Новости автомира: автоэксперт Сергей Зиновьев назвал слабые места иранских автомобилей и их моторов

Южный автомобиль

Иранский автомобильные бренды совсем скоро планируют выйти на российский автомобильный рынок и занять на нем свою нишу. Одними из первых продавать машины в России хотят начать бренды Iran Khodro и Saipa. Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, насколько надежными окажутся иранские автомобили и их моторы.

Эксперт назвал слабые места иранских автомобилей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По словам Сергей Зиновьева, современные иранские автомобили при достаточном количестве электроники не используют сложных и дорогостоящих решений. Также недорогие материалы отделки позволяют удерживать цены на автомобили в диапазоне 500-600 тысяч рублей. Аналогичный подход применяется и при производстве двигателей. Иранские производители в основном устанавливают на свои автомобили устаревшие, но проверенные временем французские моторы TU5 и XU7. Также есть собственный двигатель с индексом EF.

Слабых мест у мотора TU5 практически нет. У этого двигателя чугунный блок цилиндров и гидрокомпенсаторы, что позволяет пройти 300 000 километров без капитального ремонта. У двигателя XU7 алюминиевый блок цилиндров. Этот мотор не любит сильных морозов, а главным недостатком можно считать катушки зажигания. Двигатели серии EF были созданы 14 лет назад и не отличаются надежностью.

Автоновости,Iran Khodro,Сергей Зиновьев,
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