Эксперт назвал слабые места иранских автомобилей

Иранский автомобильные бренды совсем скоро планируют выйти на российский автомобильный рынок и занять на нем свою нишу. Одними из первых продавать машины в России хотят начать бренды Iran Khodro и Saipa. Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, насколько надежными окажутся иранские автомобили и их моторы.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

По словам Сергей Зиновьева, современные иранские автомобили при достаточном количестве электроники не используют сложных и дорогостоящих решений. Также недорогие материалы отделки позволяют удерживать цены на автомобили в диапазоне 500-600 тысяч рублей. Аналогичный подход применяется и при производстве двигателей. Иранские производители в основном устанавливают на свои автомобили устаревшие, но проверенные временем французские моторы TU5 и XU7. Также есть собственный двигатель с индексом EF.