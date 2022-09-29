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1 час назад

Новости автомира: Названа стоимость внедорожника Aurus Komendant

Елена Прошина

Представители компании Aurus провели презентацию модели Komendant, которая прошла на ВДНХ. На ней была озвучена цена внедорожника. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Москве представили внедорожник Aurus за 33 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant запланированы на первый квартал следующего года. Стартовая цена новинки составит 33,7 миллиона рублей.

«Стоимость этого автомобиля 33 миллиона 700 тысяч рублей. Дилеры Aurus уже сегодня начинают принимать предварительные заказы для формирования первых поставок нашим клиентам», – заявил директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов.

Он также добавил, что на старте продаж будут доступны 9 цветовых вариантов экстерьера и 7 вариантов интерьера. Кроме того, планируется бронированная версия модели. Топ-менеджер компании заявляет, что он будет интересна не только госструктурам, но и коммерческим клиентам.

Aurus Komendant оснащён полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с., крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 л. Уточняется, что модель на 70% состоит из отечественных комплектующих. На данный момент гарантия на автомобили Aurus составляет три года.

Ранее появились подробности о новой коробке передач, которая будет использоваться в автомобилях Aurus.

Автоновости,Артем Юсупов,ВДНХ,
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