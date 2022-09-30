Электромобили Evolute могут появиться в "Яндекс.Такси"

«Яндекс.Go» (объединяет сервисы такси и доставки) ведет переговоры о закупке электромобилей Evolute для использования в такси, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

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«Сейчас ведутся переговоры по возможной квоте и ценам. Агрегатор заинтересован в решении этого вопроса в ближайшее время», – рассказал собеседник газеты.

Эту информацию изданию подтвердил и источник, близкий к «Яндекс.Такси».

По данным «Ведомостей», переговоры ведутся о поставке электромобилей для таксопарков-партнеров крупнейшего в России агрегатора уже в 2023 году.