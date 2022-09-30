Электромобили Evolute могут появиться в "Яндекс.Такси"

«Яндекс.Go» (объединяет сервисы такси и доставки) ведет переговоры о закупке электромобилей Evolute для использования в такси, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
«Сейчас ведутся переговоры по возможной квоте и ценам. Агрегатор заинтересован в решении этого вопроса в ближайшее время», – рассказал собеседник газеты.
Эту информацию изданию подтвердил и источник, близкий к «Яндекс.Такси».
По данным «Ведомостей», переговоры ведутся о поставке электромобилей для таксопарков-партнеров крупнейшего в России агрегатора уже в 2023 году.
Сборка электромобилей Evolute началась накануне на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Первым был выпущен электрический седан Evolute i-Pro. Он оснащается электродвигателем мощностью 163 л.с. и способен проезжать на одном заряде тягового аккумулятора до 420 км. Стоимость такого автомобиля оценивается в 2 млн 990 тыс. руб.