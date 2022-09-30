В Aurus назвали срок первого обновления седана Senat

Компания Aurus запланировала первое обновление седана Senat, увидевшего свет в 2018 году. Как сообщил журналистам РИА «Новости» директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов, модель пройдет этап фейслифта «примерно в 2025 году». Каким изменениям подвергнется представительский седан, пока неясно, но обновленную версию хотят выпускать также в удлиненном варианте, который будет короче президентского Senat Limousine.
Удлиненная версия седана под внутренним названием Aurus Senat Long уже производится, но пока мелкосерийно силами ФГУП НАМИ, рассказал Артем Юсупов. Габаритная длина стандартного седана Aurus — 5630 миллиметров. Числящийся в гараже президента РФ Владимира Путина Senat Limousine имеет среднюю вставку длиной один метр, а у Senat Long она составляет 50 сантиметров. Таким образом, седан Senat Long «растянут» до 6130 миллиметров в длину.
Внутри имеется перегородка, за ней расположены два отдельных кресла, как у обычного Сената. Однако за счет вставки в кузов внутри больше пространства, в том числе для ног пассажиров. «Нам кажется, что он очень интересен», — сказал Юсупов о проекте.
Что касается рестайлинга Aurus Senat, то пока известен только примерный срок: его можно ожидать к 2025 году, как и появления в линейке варианта Senat Long. Возможно, к этому времени он встанет на конвейер завода в Елабуге, который выпускает Аурусы серийно с мая 2021 года.
Накануне, 29 сентября, Aurus провел премьеру новой модели — внедорожника Komendant. Элитный автомобиль построен на той же платформе, что и другие Aurus, и оснащен аналогичной силовой установкой. Его цена стартует с 33,7 миллиона рублей — это больше, чем просят за Rolls-Royce Cullinan.