В Aurus назвали срок первого обновления седана Senat

Компания Aurus запланировала первое обновление седана Senat, увидевшего свет в 2018 году. Как сообщил журналистам РИА «Новости» директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов, модель пройдет этап фейслифта «примерно в 2025 году». Каким изменениям подвергнется представительский седан, пока неясно, но обновленную версию хотят выпускать также в удлиненном варианте, который будет короче президентского Senat Limousine.

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Удлиненная версия седана под внутренним названием Aurus Senat Long уже производится, но пока мелкосерийно силами ФГУП НАМИ, рассказал Артем Юсупов. Габаритная длина стандартного седана Aurus — 5630 миллиметров. Числящийся в гараже президента РФ Владимира Путина Senat Limousine имеет среднюю вставку длиной один метр, а у Senat Long она составляет 50 сантиметров. Таким образом, седан Senat Long «растянут» до 6130 миллиметров в длину.

Внутри имеется перегородка, за ней расположены два отдельных кресла, как у обычного Сената. Однако за счет вставки в кузов внутри больше пространства, в том числе для ног пассажиров. «Нам кажется, что он очень интересен», — сказал Юсупов о проекте.

Что касается рестайлинга Aurus Senat, то пока известен только примерный срок: его можно ожидать к 2025 году, как и появления в линейке варианта Senat Long. Возможно, к этому времени он встанет на конвейер завода в Елабуге, который выпускает Аурусы серийно с мая 2021 года.