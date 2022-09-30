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49 минут назад

Новости автомира: в Aurus назвали срок первого обновления седана Senat

Motor.ruиещё 1

Компания Aurus запланировала первое обновление седана Senat, увидевшего свет в 2018 году. Как сообщил журналистам РИА «Новости» директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов, модель пройдет этап фейслифта «примерно в 2025 году». Каким изменениям подвергнется представительский седан, пока неясно, но обновленную версию хотят выпускать также в удлиненном варианте, который будет короче президентского Senat Limousine.

В Aurus назвали срок первого обновления седана Senat
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Удлиненная версия седана под внутренним названием Aurus Senat Long уже производится, но пока мелкосерийно силами ФГУП НАМИ, рассказал Артем Юсупов. Габаритная длина стандартного седана Aurus — 5630 миллиметров. Числящийся в гараже президента РФ Владимира Путина Senat Limousine имеет среднюю вставку длиной один метр, а у Senat Long она составляет 50 сантиметров. Таким образом, седан Senat Long «растянут» до 6130 миллиметров в длину.

Внутри имеется перегородка, за ней расположены два отдельных кресла, как у обычного Сената. Однако за счет вставки в кузов внутри больше пространства, в том числе для ног пассажиров. «Нам кажется, что он очень интересен», — сказал Юсупов о проекте.

Что касается рестайлинга Aurus Senat, то пока известен только примерный срок: его можно ожидать к 2025 году, как и появления в линейке варианта Senat Long. Возможно, к этому времени он встанет на конвейер завода в Елабуге, который выпускает Аурусы серийно с мая 2021 года.

Накануне, 29 сентября, Aurus провел премьеру новой модели — внедорожника Komendant. Элитный автомобиль построен на той же платформе, что и другие Aurus, и оснащен аналогичной силовой установкой. Его цена стартует с 33,7 миллиона рублей — это больше, чем просят за Rolls-Royce Cullinan.

Автоновости,Rolls-Royce,Артем Юсупов,Владимир Путин,
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