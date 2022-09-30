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53 минуты назад

Новости автомира: АвтоВАЗ планирует возобновить производство автомашин LADA Largus до конца 2022 года

ПроКроссовер.ру

АвтоВАЗ до конца этого года может возобновить производство моделей LADA Largus. Сообщается, что Largus получит как минимум одну подушку безопасности и тормозную систему ABS. Такую информацию сообщил журналу За рулем глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Производство LADA Largus планируют возобновить до конца года
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Глава АвтоВАЗа выразил надежду, что им удастся решить все проблемы с недостающими компонентами, чтобы начать производить полноценную версию модели LADA Largus. Он также надеется, что автомобиль вернется на конвейер до конца этого года. Уже сейчас автомобиль несмотря на трудности с компонентами получит одну подушку безопасности и ABS.

Что касается стоимости автомобиля LADA Largus, то Максим Соколов назвать ее не смог, но пообещал, что цена такого автомобиля точно будет «рыночной».

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