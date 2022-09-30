Производство LADA Largus планируют возобновить до конца года

АвтоВАЗ до конца этого года может возобновить производство моделей LADA Largus. Сообщается, что Largus получит как минимум одну подушку безопасности и тормозную систему ABS. Такую информацию сообщил журналу За рулем глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Глава АвтоВАЗа выразил надежду, что им удастся решить все проблемы с недостающими компонентами, чтобы начать производить полноценную версию модели LADA Largus. Он также надеется, что автомобиль вернется на конвейер до конца этого года. Уже сейчас автомобиль несмотря на трудности с компонентами получит одну подушку безопасности и ABS.
Что касается стоимости автомобиля LADA Largus, то Максим Соколов назвать ее не смог, но пообещал, что цена такого автомобиля точно будет «рыночной».