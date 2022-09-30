Автоэксперт назвал частые причины ДТП осенью

Автоэксперт Антон Трошанов предупредил водителей, что частой причиной ДТП осенью становятся опавшая листва на дорогах и дожди. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

«Осенью на дорогу выпадает листва. Вроде ничего страшного, но с точки зрения сцепления шин с дорогой получается без пяти минут гололед. Когда автомобиль наезжает на листву, он скользит, и мы можем либо совершить столкновение, либо выехать за пределы дорожного полотна. То есть листья на дороге могут стать причиной ДТП», – сказал Антон Трошанов.

«Во время дождя снижается видимость. Части стекла рядом с боковыми стойками оказываются залиты водой, и при поворотах направо или налево из-за этой "мертвой зоны" можно не заметить пешеходов или мотоциклистов», – добавил Трошанов.

По его словам, чтобы уменьшить риск ДТП, нужно не бояться снижать скорость или даже останавливать автомобиль. Он также посоветовал «больше крутить головой» во время вождения и внимательнее относится к «мертвым зонам». Если водитель в чем-то не уверен или не видит, то маневры совершать Трошанов не советует. В сложной ситуации, лучше вообще полностью остановиться на дороге.