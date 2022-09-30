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19 минут назад

Новый доступный внедорожник Honda провалил краш-тест

ПроКроссовер.ру

Latin NCAP, организация по тестированию безопасности транспортных средств в Латинской и Южной Америке, провела испытания Honda WR-V и Volkswagen Nivus в эти выходные. Немецкая машина показала себя великолепно, чего нельзя сказать о японской. Испытания включали, в том числе, лобовое столкновение на скорости 64 км/ч с 40-процентным перекрытием, а также пару боковых ударов – тележка двигалась со скоростью 50 км/ч, а неподвижный столб ударился на скорости 29 км/ч.

Новый внедорожник Honda провалил краш-тест
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В итоге Honda WR-V заработала 41% за безопасность взрослых пассажиров и примерно такую же оценку за безопасность детей. Защите пешеходов дали чуть менее 59%. Напротив, VW Nivus блистал в плане безопасности пассажиров (92%), но представлял серьезную опасность для пешеходов на улице (49%).

Оба автомобиля производятся в Бразилии, но есть существенные различия в уровне их оснащения. Например, Honda поставляется с двумя фронтальными подушками безопасности и не имеет дополнительных, а Volkswagen имеет шесть подушек безопасности.

Автоновости,Honda,Volkswagen,
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