Новый внедорожник Honda провалил краш-тест

Latin NCAP, организация по тестированию безопасности транспортных средств в Латинской и Южной Америке, провела испытания Honda WR-V и Volkswagen Nivus в эти выходные. Немецкая машина показала себя великолепно, чего нельзя сказать о японской. Испытания включали, в том числе, лобовое столкновение на скорости 64 км/ч с 40-процентным перекрытием, а также пару боковых ударов – тележка двигалась со скоростью 50 км/ч, а неподвижный столб ударился на скорости 29 км/ч.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

В итоге Honda WR-V заработала 41% за безопасность взрослых пассажиров и примерно такую же оценку за безопасность детей. Защите пешеходов дали чуть менее 59%. Напротив, VW Nivus блистал в плане безопасности пассажиров (92%), но представлял серьезную опасность для пешеходов на улице (49%).