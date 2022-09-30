Toyota выпустит электрический седан на 30% дешевле Tesla Model 3

Компания Toyota постарается успеть до конца 2022 года выпустить на рынок новый электрический седан bZ3, который будет прямым конкурентом Tesla Model 3. Завлекать клиентов японцы будут более доступной ценой.

Фото: Toyota Toyota

По информации одного из источников Reuters, новинка сопоставима по габаритам с нынешней Toyota Corolla, но благодаря иной компоновке на заднем ряду будет больше места. Не совсем понятно, почему источник издания говорит так неопределённо, если параметры длины и колёсной базы электроседана Toyota уже известны: это будет автомобиль, который гораздо крупнее "Короллы" и является соразмерным Tesla Model 3.

Также известны параметры силовой установки, в состав которой будет входит один электромотор на задней оси. Предложат два варианта мощности - 184 и 245 л.с.

Другой источник Reuters обмолвился относительно стоимости Toyota bZ3: по его словам, прайс на новинку может начинаться от 200 000 юаней, что на 30% меньше, чем просят в Китае за "Теслу".