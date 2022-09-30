Toyota выпустит электрический седан на 30% дешевле Tesla Model 3

Компания Toyota постарается успеть до конца 2022 года выпустить на рынок новый электрический седан bZ3, который будет прямым конкурентом Tesla Model 3. Завлекать клиентов японцы будут более доступной ценой.
По информации одного из источников Reuters, новинка сопоставима по габаритам с нынешней Toyota Corolla, но благодаря иной компоновке на заднем ряду будет больше места. Не совсем понятно, почему источник издания говорит так неопределённо, если параметры длины и колёсной базы электроседана Toyota уже известны: это будет автомобиль, который гораздо крупнее "Короллы" и является соразмерным Tesla Model 3.
Также известны параметры силовой установки, в состав которой будет входит один электромотор на задней оси. Предложат два варианта мощности - 184 и 245 л.с.
Другой источник Reuters обмолвился относительно стоимости Toyota bZ3: по его словам, прайс на новинку может начинаться от 200 000 юаней, что на 30% меньше, чем просят в Китае за "Теслу".
Производство Toyota будет организовано на заводе FAW в Тяньцзине - там же, где выпускается первая электрическая модель марки - кроссовер bZ4X. Ожидаемый объём - 30 тысяч автомобилей в год.