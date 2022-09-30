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27 минут назад

Новости автомира: У российского Exeed VX появится новая топовая версия

Motor.ru

Chery, владеющая маркой Exeed, начала отгружать российским дилерам кроссоверы VX в новой топовой комплектации – President Limited Edition. Такой автомобиль получит ряд визуальных отличий от модели в других уровнях оснащения: например, его можно будет узнать по бронзовой радиаторной решетке и бронзовым же логотипам Exeed, при этом хрома в экстерьере станет меньше. Расширится и список оснащения – в него войдут аудиосистема Sony с 12 динамиками и штатный видеорегистратор.

У российского Exeed VX появится новая топовая версия
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

Топовый Exeed VX с бронзовым декором уже продается на китайском рынке. Там эта комплектация носит длинное название Lanyue 2021 400T 4WD Xingzun Pro и является самой дорогой в линейке – за нее просят 233,9 тысячи юаней (1,9 миллиона рублей). Для такого кроссовера заявлены фоновая подсветка салона с 64 цветами, выдвижные пороги и дополнительные USB-порты. Стоит отметить, что у китайского VX иначе оформлен интерьер, чем у аналогичной модели в России – отличается конфигурация центрального тоннеля.

В России VX пока представлен в двух уровнях исполнения, Luxury и President, которые стоят 4 879 900 и 5 249 900 рублей соответственно. President Limited Edition окажется еще дороже – рекомендованная розничная цена такого кроссовера может превысить 5,5 миллиона рублей.

Как выяснил портал «Китайские автомобили», новинка уже появилась у некоторых дилеров, и как минимум в одном салоне VX President Limited Edition уже можно купить за 5,75 миллиона рублей без учета спецпредложений. По информации издания, новая максимальная цена Exeed VX будет на 400 тысяч выше, чем сейчас.

VX предлагается в России с мотором 2.0 TGDI мощностью 249 лошадиных сил (в китайской спецификации — 254 силы). Двигатель сочетается с роботизированной коробкой передач 7DCT 300 с двумя мокрыми сцеплениями. С места до «сотни» Exeed VX разгоняется за 8,5 секунды, а максимальная скорость кроссовера составляет 195 километров в час.

Автоновости,Chery,
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