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50 минут назад

Новости автомира: озвучена цена внедорожника Aurus Komendant

Никита Бородкин

Продажи внедорожника Aurus Komendant, который презентовали 29 сентября на ВДНХ, начнутся в 2023 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по продажам и сервису Aurus Артема Юсупова, базовая цена машины составит 33,7 млн рублей.

Озвучена цена внедорожника Aurus Komendant
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дилеры Aurus уже сегодня начинают принимать предварительные заказы для формирования первых поставок нашим клиентам», — заявил Юсупов.

У внедорожника будут девять вариантов окраски и семь видов отделки интерьера, в том числе и двухцветные. Komendant оснастят двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

Юсупов также отметил, что в будущем планируется выпустить бронированную версию автомобиля, которая будет интересна как госструктурам, так и коммерческим клиентам. Сборку планируют наладить на заводе в Елабуге.

Автоновости,Артем Юсупов,ВДНХ,
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