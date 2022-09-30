Озвучена цена внедорожника Aurus Komendant

Продажи внедорожника Aurus Komendant, который презентовали 29 сентября на ВДНХ, начнутся в 2023 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по продажам и сервису Aurus Артема Юсупова, базовая цена машины составит 33,7 млн рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Дилеры Aurus уже сегодня начинают принимать предварительные заказы для формирования первых поставок нашим клиентам», — заявил Юсупов.

У внедорожника будут девять вариантов окраски и семь видов отделки интерьера, в том числе и двухцветные. Komendant оснастят двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.