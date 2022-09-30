Geely приобрела долю в Aston Martin

Холдинг Geely, который является крупнейшей частной автомобильной компанией Китая, приобрел 7,6 процента акций британского автопроизводителя Aston Martin. Сумма сделки не раскрывается, однако, исходя из стоимости акций по состоянию на 29 сентября, доля Geely оценивается примерно в 66,3 миллиона фунтов стерлингов (73,8 миллиона долларов). Примечательно, что Geely рассматривала возможность покупки доли в британской компании еще в 2020 году, однако в Aston Martin тогда заявили, что отклонили предложение китайской стороны.
Информация о покупке акций Aston Martin появилась на глобальном сайте Geely. В официальном заявлении китайского холдинга говориться, что «Geely может внести свой вклад в будущий успех Aston Martin».
«Мы с нетерпением ждем возможности изучить возможности для взаимодействия с Aston Martin», — заявил генеральный директор Zhejiang Geely Дэниел Дунхуэй Ли. Для китайского холдинга это сотрудничество откроет доступ к технологиям и разработкам, которые потенциально можно использовать для марки Lotus, еще одной британской компании, которая входит в портфель концерна.
Ранее Geely приобрела 10 процентов акций Mercedes-Benz Group AG и 34 процента акций корейского подразделения Renault SA. Также в активах китайского холдинга имеются бренды Geely Auto, Volvo, Lynk & Co, Geometry и Zeekr, производитель электрических лондонских такси и фургонов London Electric Vehicle Company и разработчик летающих автомобилей Terrafugia.