Geely приобрела долю в Aston Martin

Холдинг Geely, который является крупнейшей частной автомобильной компанией Китая, приобрел 7,6 процента акций британского автопроизводителя Aston Martin. Сумма сделки не раскрывается, однако, исходя из стоимости акций по состоянию на 29 сентября, доля Geely оценивается примерно в 66,3 миллиона фунтов стерлингов (73,8 миллиона долларов). Примечательно, что Geely рассматривала возможность покупки доли в британской компании еще в 2020 году, однако в Aston Martin тогда заявили, что отклонили предложение китайской стороны.