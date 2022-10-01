Lamborghini Urus получил новую «роскошную» версию S

Автобренд Lamborghini представил новую версию суперкросса Urus, который получил приставку S. Новинку, в отличии от Urus Performante, который дебютировал в августе текущего года, не будут позиционировать как авто для экстремальной езды.

Фото: Car.ru Car.ru

Urus S больше подойдёт для автолюбителей, предпочитающих более комфортные поездки. Новую модель оснастили таким же силовым агрегатом, как и в случае Urus Performante. Однако авто оказалось более медленным и дешёвым.

Кросс получил 4.0-литровый силовой агрегат V8, генерирующий 666 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 850 Нм. Lamborghini Urus в исполнении Performante с аналогичной установкой способна разгоняться до 306 км/час. Первую «сотню» машина развивает за 3,3 сек. Максимальная скорость Urus S составляет 305 км/час. До 100 км/час машина разгоняется за 3,5 сек.

На данные различия в технических параметрах повлияла разница в весе. Как известно, вес Lamborghini Urus S составляет 2,197 т. Это на 47 кг больше в сравнении с экстремальной модификацией.

Новинка, в отличии от стандартного варианта Urus, получила изменённую внешность. Речь идёт о новых бамперах и капоте. Для бамперов характерны матовые защитные вставки. Оконечники выхлопа предлагаются в матово/глянцево-чёрной расцветки либо в хроме.

Автопроизводитель на выбор предложили 21/23-дюймовые колёсные диски. Для некоторых кузовных деталей использовался карбон. Среди изменений в интерьере стоит отметить новые версии отделки специальными комбинированными материалами, также включая двухцветные решения.

Согласно предварительной информации, Lamborghini в исполнении Urus S должна заменить собой в линейке марки прежнюю Urus, оснащаемую 650-сильным аналогичным мотором.