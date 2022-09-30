Популярность бюджетных машин на рынке РФ побила рекорд

Доля сегмента массовых недорогих машин в августе впервые за пять лет превысила 41% от всего рынка новых легковых автомобилей в России. Об этом со ссылкой на статистику «Автостата» пишет «Коммерсант».

Фото: АО ''АВТОВАЗ'' АО ''АВТОВАЗ''

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов пояснил изданию, спрос сконцентрировался в наиболее дешевом сегменте В - массовых седанов и хетчбэков - из-за резкого роста цен на автомобили.

При этом ранее в этом сегменте вели борьбу корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, а также модели Lada, однако сейчас, в связи с возникшим дефицитом, российский «АвтоВАЗа» усилил свои позиции. Его доля уже составляет 37%, и только на одну модель Granta приходится 26,5% всего рынка.

Эксперты также констатировали смещение спроса с новых автомобилей на машины с пробегом, так как запасы на складах дилеров заканчиваются, а выбор моделей и комплектаций сильно ограничен.

«Эта тенденция более ярко выражена в массовом сегменте. В премиум-сегменте (стоимость автомобилей свыше 10 млн руб.) клиенты по-прежнему выбирают новые автомобили, которые сейчас уже можно заказать и получить с помощью параллельного импорта», - отметил директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов.

Ранее стало известно о резком росте продаж «АвтоВАЗа» в сегменте легковых авто. Они выросли на 75,2 процента к июлю и составили 18 087 единиц. В компании заявили, что августовские продажи моделей Granta и Niva почти вернулись к уровню 2021 года.