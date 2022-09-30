Маск рассказал о способности Cybertruck плавать по рекам и морям

Глава Tesla Илон Маск заявил, что электрические пикапы Cybertruck будут своего рода машиной-амфибией, способной преодолевать вплавь реки и моря без ущерба для каких-либо компонентов электрокара. Об этом сообщает Electrek.
«Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить лодкой, поэтому машина сможет пересекать реки, озера и даже моря, которые не слишком неспокойны», — отметил он.
Бизнесмен добавил, что функция плавания частично связана с его собственной целью иметь возможность пересекать на Cybertruck водный канал между базой SpaceX и островом Саут-Падре в Техасе. Это подразумевает плавание по воде на расстояние до 360 метров.
По оценке Маска, к середине 2023 года Tesla собирается наладить на предприятии в Техасе сборку электрических пикапов Cybertruck. О наличии дополнительных движителей у пикапа он пока не сообщил. По версии журналистов, для перемещения по воде машина будет использовать вращение штатных колес.
Ранее Илон Маск заявлял, что на старте продаж пикап Cybertruck не будет продаваться по заявленной ранее цене в $39,9 тыс. Однако миллиардер не стал уточнять, как именно изменится стоимость электрокара.