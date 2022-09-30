Маск рассказал о способности Cybertruck плавать по рекам и морям

Глава Tesla Илон Маск заявил, что электрические пикапы Cybertruck будут своего рода машиной-амфибией, способной преодолевать вплавь реки и моря без ущерба для каких-либо компонентов электрокара. Об этом сообщает Electrek.

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«Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить лодкой, поэтому машина сможет пересекать реки, озера и даже моря, которые не слишком неспокойны», — отметил он.

Бизнесмен добавил, что функция плавания частично связана с его собственной целью иметь возможность пересекать на Cybertruck водный канал между базой SpaceX и островом Саут-Падре в Техасе. Это подразумевает плавание по воде на расстояние до 360 метров.

По оценке Маска, к середине 2023 года Tesla собирается наладить на предприятии в Техасе сборку электрических пикапов Cybertruck. О наличии дополнительных движителей у пикапа он пока не сообщил. По версии журналистов, для перемещения по воде машина будет использовать вращение штатных колес.