АвтоВАЗ оценил выплаты Renault в случае сборки Duster в Тольятти

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов оценил, сколько придётся платить концерну Renault в случае сборки кроссовера Duster в Тольятти. В беседе с главным редактором «За рулём» топ-менеджер Волжского автозавода заявил, что ожидаемые лицензионные платежи за каждый проданный Duster — около четырёх процентов стоимости автомобиля. С учётом общего объёма производства локализация «Дастера» на АвтоВАЗе потребовала бы платить Renault «огромные деньги».

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В 2021 году в России нашли покупателей почти 42 тысячи кроссоверов Renault Duster. По состоянию на март этого года Renault установила стартовую цену на кроссовер Duster на уровне 1,6 миллиона рублей, и едва ли после локализации в Тольятти модель стала бы дешевле. Нетрудно подсчитать, что при сохранении прежних объёмов продаж АвтоВАЗу пришлось бы ежегодно платить Renault по меньшей мере 2,7 миллиарда рублей.

Солидные выплаты роялти — только одна из причин, которые делают выпуск Duster под брендом Lada практически невозможным. Второй фактор — необходимость максимальной локализации производства и поиска альтернативных поставщиков компонентов, которые попали в санкционные списки. В то же время Максим Соколов подчеркнул, что АвтоВАЗ сохраняет партнёрские отношения с фирмой Renault, чтобы до конца года возобновить производство универсалов и фургонов Largus.