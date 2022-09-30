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2 часа назад

Новости автомира: Audi электрифицирует автомобили линейки RS

Motor.ru

Подразделение Audi Sport намерено выпускать мощные электрифицированные автомобили и не планирует устанавливать на них четырехцилиндровым двигатели, как это делают конкуренты, заявил главный маркетолог компании Константин Дресслер. По всей видимости, топ-менеджер намекал на Mercedes-AMG C63 SE Performance, оснащенный гибридной установкой на базе бензиновой «турбочетверки».

Audi электрифицирует автомобили линейки RS
Фото: © Audi© Audi

В настоящее время RS-модели начального уровня оснащаются пятицилиндровыми турбомоторами, и выпускать менее мощные двигатели с меньшим количеством цилиндров Audi не будет. В арсенале компании также есть 2,9-литровый V6, который выдает 450 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что в разработке находится RS 6 Avant нового поколения, который станет гибридом. Во-первых, электрификация модели позволит уложиться в действующие требования по выбросу, а во-вторых, позволит по-разному комбинировать работу ДВС и электрической надстройки в зависимости от выбранного ездового режима.

В настоящее время универсал комплектуется «битурбовосьмеркой» 4.0 TFSI, которая развивает 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. По слухам, следующий RS 6 Avant будет комплектоваться мотором меньшего объема и с меньшим количеством цилиндров, но, если верить заявлению Дресслеру, их будет больше, чем четыре.

Автоновости,Audi,
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