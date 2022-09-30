Suzuki запустит разработку летающих машин

Японский производитель летающих автомобилей SkyDrive Inc заключил с концерном Suzuki Motor Corp соглашение о партнерстве по совместной работе над электромобилями с вертикальным взлетом и посадкой.

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Suzuki готов проинвестировать в проект 1,37 миллиарда, предоставляя мощности своего завода в Индии, который будет производить машины и аккумуляторы.