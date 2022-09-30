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1 час назад

Новости автомира: SUZUKI запустит разработку летающих машин совместно со SkyDrive

runews24.ru

Японский производитель летающих автомобилей SkyDrive Inc заключил с концерном Suzuki Motor Corp соглашение о партнерстве по совместной работе над электромобилями с вертикальным взлетом и посадкой.

Suzuki запустит разработку летающих машин
Фото: runews24.rurunews24.ru

Suzuki готов проинвестировать в проект 1,37 миллиарда, предоставляя мощности своего завода в Индии, который будет производить машины и аккумуляторы.

В результате SkyDrive собирается запустить услугу «летающих автомобилей» в Осаке, начиная с 2025 году, где они будут курсировать во время Всемирной выставки.

Автоновости,Suzuki,
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