Китайцы выпустили кроссовер дешевле упрощенной Lada Granta

Корпорация Dongfeng показала обновленный паркетник EV EX1 PRO для домашнего рынка. Электрокар дебютировал с увеличенным на 10 километров запасом хода на одной зарядке, покрупневшим экраном мультимедийной системы, а также впечатляюще низкой ценой: она стартует с 55 700 юаней, что равно примерно 450 тысячам рублей по сегодняшнему курсу. Для сравнения, в России за самую простую Lada Granta с урезанным оборудованием просят от 678 300 рублей.

Фото: © Dongfeng © Dongfeng

Dongfeng EV EX1 PRO построен на платформе Renault City K-ZE — электрического аналога Kwid для Китая, который выпускается уже три года совместными усилиями Renault, Nissan и Dongfeng. EV EX1 PRO по всем параметрам меньше российской Lada Niva Legend, кроме расстояния между осями, обеспечивающего дополнительное пространство в салоне.

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Снаружи электрокар получил незамысловатый дизайн с пластиковыми накладками на колесные арки, красным декором (в дорогой версии), колесными дисками от City K-ZE и рейлингами на крыше. Внутри — та же черно-красная схема, тканевая обивка сидений, много физических переключателей и встроенный в переднюю панель экран мультимедийной системы. В списке оснащения числятся навигатор, система голосового управления и подушки безопасности — они стандартны для самого дешевого варианта.

Максимальная мощность Dongfeng EV EX1 PRO — всего 45 лошадиных сил. Запас хода, обеспечиваемый литиевым аккумулятором емкостью 27,17 киловатт-часов составляет 321 километр. Автомобильчику обещана поддержка быстрой зарядки, однако подробностей Dongfeng не раскрывает.

Электрокар начального уровня предлагают за 55 700 юаней (450 тысяч рублей), а самый дорогой вариант оценен в 62 700 юаней — 507 тысяч рублей, что все еще дешевле российской Гранты.

Тем временем в России кроссоверы и внедорожники заметно дороже. За Lada Niva Legend просят минимум 806,9 тысячи рублей, а самая дешевая иномарка — Haval Jolion — оценивается уже в 1,9 миллиона. Из-за этого позиции SUV на рынке уже пошатнулись: впервые за много месяцев их доля опустилась ниже 50 процентов на фоне смены фокуса россиян в сторону бюджетных седанов и хэтчбеков.