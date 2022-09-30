Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: россиянам назвали машины-«невидимки» для ГИБДД

Никита Бородкин

Сотрудники ГИБДД зачастую не обращают внимания на автомобили без «красивых» госномеров. Как сообщает «Газета.ru», вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр объяснил это явление тем, что владельцы таких машин менее платежеспособны.

Россиянам назвали машины-«невидимки» для ГИБДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Например, если проходит рейд и на дороге стоит инспектор ГИБДД, ему неинтересны автомобили без "красивых" или "блатных" номеров. Очень часто машины с такими госномерами останавливают, поскольку они привлекают внимание. И, наверняка, владелец более платежеспособный, в отличие от того, у кого нет таких табличек», — рассказал Хайцеэр.

Также инспектор с меньшей вероятностью обратит внимание на автомобили, которые редко угоняют. Это же касается авто с чистым кузовом, правильно выполненной тонировкой и без изменений в конструкции, которые можно увидеть невооруженным глазом.

В России предложили провести амнистию по штрафам ПДД для мобилизованных

При этом Хайцеэр подчеркнул, что у автолюбителей есть заблуждение в том, что дешевые авто не останавливают для проверки. По словам эксперта, старые модели Lada нередко угоняют, а потому их владельцы часто попадают в поле зрение сотрудников ГИБДД. Кроме того, такие машины могут быть старыми и иметь неисправности, а их хозяева зачастую — молодые люди, которые не заботятся о покупке ОСАГО.

Реже сотрудники ГИБДД останавливают машины, за рулем которых находятся женщины, и малолитражные авто, которые обычно неприметны в потоке. Также инспекторам не интересны непрестижные модели — это относится к Peugeot и Citroen. Автомобили Volvo тоже редко проверяют — по словам собеседника, считается, что их владельцы более дисциплинированны.

Автоновости,Volvo,Peugeot,Citroen,Lada,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители