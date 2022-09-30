Россиянам назвали машины-«невидимки» для ГИБДД

Сотрудники ГИБДД зачастую не обращают внимания на автомобили без «красивых» госномеров. Как сообщает «Газета.ru», вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр объяснил это явление тем, что владельцы таких машин менее платежеспособны.

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«Например, если проходит рейд и на дороге стоит инспектор ГИБДД, ему неинтересны автомобили без "красивых" или "блатных" номеров. Очень часто машины с такими госномерами останавливают, поскольку они привлекают внимание. И, наверняка, владелец более платежеспособный, в отличие от того, у кого нет таких табличек», — рассказал Хайцеэр.

Также инспектор с меньшей вероятностью обратит внимание на автомобили, которые редко угоняют. Это же касается авто с чистым кузовом, правильно выполненной тонировкой и без изменений в конструкции, которые можно увидеть невооруженным глазом.

При этом Хайцеэр подчеркнул, что у автолюбителей есть заблуждение в том, что дешевые авто не останавливают для проверки. По словам эксперта, старые модели Lada нередко угоняют, а потому их владельцы часто попадают в поле зрение сотрудников ГИБДД. Кроме того, такие машины могут быть старыми и иметь неисправности, а их хозяева зачастую — молодые люди, которые не заботятся о покупке ОСАГО.