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59 минут назад

Новости автомира: Nissan Patrol Nismo получил компрессорный двигатель

Motor.ru

Внедорожник Nissan Patrol Nismo побывал в ателье Manhart. Там на него поставили новые 24-дюймовые колеса, заменили выпускную магистраль, а также «прокачали» двигатель. Атмосферная «восьмерка» 5.6 обзавелась приводным нагнетателем и нарастила отдачу до 650 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Динамические характеристики компрессорного «Патрола» пока не раскрываются. Обычный Patrol Nismo тратит на разгон до «сотни» 6,5 секунды.

Nissan Patrol Nismo получил компрессорный двигатель
Фото: © Manhart© Manhart

Ателье Manhart расширило свою деятельность на Ближнем Востоке. В честь этого события фирма подготовила специальный вариант Nissan Patrol Nismo — PT 650. Внедорожник получил характерный декор с золотистыми вставками и наклейками, 24-дюймовые кованые колеса и выпускную систему со спортивным катализатором на 200 ячеек. Но главное новшество, как обычно, скрыто от глаз — это модернизированный двигатель.

Штатно на Patrol Nismo ставится атмосферная «восьмёрка» 5.6, развивающая 428 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. В Manhart решили не мелочиться и «прикрутили» к ней компрессор. Новые цифры — 650 сил и 600 Нм, хотя как они повлияли на динамические характеристики, пока неизвестно. Обычный Patrol Nismo тратит на разгон до ста 6,5 секунды, а его «максималка» равна 200 километрам в час.

В апреле этого года внедорожник слегка обновили. Следом за американским Armada и обычным «Патролом» он обзавелся современной мультимедийной системой с одним дисплеем диагональю 12,3 дюйма. Головное устройство поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а управляется поворотным переключателем на центральной консоли. В остальном всё осталось без изменений. В том числе цена — от 389 900 дирхам (6,1 миллиона рублей).

Автоновости,Nissan Patrol,Nissan,Apple,
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