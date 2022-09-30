Alpine раскрыла максимальную скорость самого быстрого A110 R

Компания Alpine готовится рассекретить новинку – спорткар A110 R, который станет самым быстрым в линейке. Незадолго до премьеры, запланированной на 4 октября, появились подробности о динамике автомобиля: он сможет развивать скорость до 285 километров в час, в то время как максимальная скорость нынешнего A110 S составляет 275 километров в час. При этом в движение A110 R приводит бензиновая «турбочетверка» объемом 1,8 литра, мощность которой осталась неизменной и составляет 300 лошадиных сил.

Фото: © Alpine © Alpine

Каким именно способом инженерам удалось сделать спорткар быстрее, в компании пока не сообщают. Можно предположить, что так как A110 R ориентирован на езду на треке, он будет заметно легче дорожной модели, которая в свою очередь весит от 1102 до 1140 килограммов в зависимости от версии.

Не исключено, что Alpine A110 R станет последней бензиновой модификацией модели перед тем, как ее снимут с производства в преддверии эры электрификации. Согласно планам автопроизводителя, это произойдет в середине нынешнего десятилетия.

Полноценный публичный дебют A110 R состоится на автосалоне в Париже в середине октября, однако все подробности о модели компания раскроет уже в начале следующего месяца.