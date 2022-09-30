Начались испытания седана Voyah

Марка Voyah, которую концерн Dongfeng запустил в 2020 году, уже имеет в арсенале две модели — кроссовер Free и минивэн Dreamer. К дебюту активно готовится третья — седан под индексом H53 с кузовом длиной более пяти метров, премиальным оснащением и двумя вариантами силовой установки. Фотошпионы застали новинку Voyah в камуфляже среди гор Китая, однако ее внешность уже не секрет благодаря патентным изображениям, появившимся в сети в начале сентября.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Седан Voyah, пока известный как H53, построен на платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture). H53 делит ее с другими моделями Voyah, но он оформлен более футуристично — с оглядкой на шоу-кар i-Land 2020 года с оптикой во всю ширину кузова, покатой крышей и двумя дверями типа «крылья чайки». Серийному седану они не достанутся: он получит четыре стандартные двери с «утопленными» ручками.

Voyah получила патент сразу на две версии H53 — полностью электрическую и гибридную. Первую можно узнать по глухой панели спереди и «клыкам» по бокам, а вторую оборудовали более спортивным бампером с полноценной решеткой радиатора для охлаждения топливного мотора.

В салоне, как и у других моделей Voyah, установлено по всю ширину передней панели, объединяющий в себе «приборку», дисплей мультимедийной системы и экран для пассажира. Шпионы позволили разглядеть еще один довольно крупный экран, венчающий центральный тоннель: возможно, он отдан под управление климатической системой и другими опциями комфорта.

Дебют пока безымянного седана Voyah должен состояться в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, а продажи в КНР могут стартовать во втором квартале следующего года.