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31 минуту назад

Новости автомира: Конституционный суд проверит законность лишения водительских прав за лекарства

Газета.Ru

Конституционный суд РФ проверит на соответствие Конституции статью 12.8 КоАП РФ, регламентирующую наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Конституционный суд проверит законность лишения водительских прав за лекарства
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

По его данным, в адрес КС поступило обращение из Салехардского городского суда в Ямало-Ненецком автономном округе. Поводом для него стало дело водителя Василия Шевелева, в организме которого по результатам освидетельствования был найден габапентин — препарат для лечения эпилепсии. В результате водитель был лишен прав на 1,5 года и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Однако Салехардский городской суд, суд, где Шевелев обжаловал решение, обратил внимание на примечание к статье 12.8 КоАП, где указан запрет на употребление алкоголя, наркотиков, а также психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, но не лекарств.

Из-за этого противоречия суд прекратил дело и обратился с запросом в КС РФ, который принял запрос к рассмотрению.

Автоновости,Конституционный суд,Коммерсант,
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