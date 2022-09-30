Конституционный суд проверит законность лишения водительских прав за лекарства

Конституционный суд РФ проверит на соответствие Конституции статью 12.8 КоАП РФ, регламентирующую наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости» Алексей Филиппов/РИА «Новости»

По его данным, в адрес КС поступило обращение из Салехардского городского суда в Ямало-Ненецком автономном округе. Поводом для него стало дело водителя Василия Шевелева, в организме которого по результатам освидетельствования был найден габапентин — препарат для лечения эпилепсии. В результате водитель был лишен прав на 1,5 года и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Однако Салехардский городской суд, суд, где Шевелев обжаловал решение, обратил внимание на примечание к статье 12.8 КоАП, где указан запрет на употребление алкоголя, наркотиков, а также психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, но не лекарств.